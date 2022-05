Węgry zawetują embargo pomimo tego, że UE oferowała im zwolnienie do końca 2023

Według unijnego źródła agencji Reuters, zarówno Węgry jak i Słowacja miały być zwolnione z embarga, co pozwoliłoby im kupować rosyjską ropę do końca 2023. Miało to przekonać Węgry, by nie wetowały sankcji, ale wygląda na to, że rząd pozostanie przy swoim oświadczeniu i zawetuje ten pakiet.