Przedstawiciel ONZ: nasz konwój zmierza do Azowstalu, by zabrać cywilów

Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths powiedział w czwartek, że do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zmierza nowy konwój ONZ; ma on przybyć w piątek rano, by ewakuować cywilów z oblężonego przez