To może być dzień klęski dla Putina. Rosjanie nie zdążą "wyzwolić" Donbasu

Nawet gdyby na całym froncie bitwy o Donbas rosyjscy żołnierze rzucili się do szturmu, to już nie zdążą "wyzwolić" obwodów ługańskiego i donieckiego do 9 maja - wynika z analizy amerykańskich ekspertów