Zełenski zaprosił kanclerza Scholza do Kijowa na 9 maja

— Został zaproszony do przyjazdu do Ukrainy, może zrobić ten bardzo potężny, polityczny krok — i przyjechać 9 maja do Kijowa — powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z przedstawicielami brytyjskiego analitycznego centrum Chatham House.