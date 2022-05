"Marnotrawstwo żelaza, błąd w sztuce". Burzliwe dzieje słynnego Spodka w Kato

Jak by to właściwie ująć? Spodek to symbol Katowic? Wizytówka? Ikona? Ikona chyba najbardziej pasuje,bo ten budynek w istocie jest dla miasta niczym święty obrazek i obiekt bezdyskusyjnego kultu. A jedynie splot przypadków zadecydował o tym, że Spodek wygląda jak wygląda i stoi tam, gdzie stoi.