Plan p0lki na życie: Znaleźć frajera, który da kasę albo popularność

Fagata, idolka młodych Polek, szukała sposobu na to, by nie kończyć studiów i nie pracować do końca życia. W celu zdobycia popularności cynicznie wykorzystała YTbera o nazwie Stuu, który po rozstaniu z nią skończył w psychiatryku i zniknął z internetu. Jej fanki twierdzą, że nic złego nie zrobiła.