Trump żądał sądu wojennego dla emerytowanego komandosa Navy SEAL za krytykę...

Były sekretarz obrony USA za Trumpa, Mark Esper, powiedział, że Trump był wściekły na komandosa, za to że ten go publicznie krytykował. Chciał by wcielić go znowu do armii tak by można go było postawić przed sądem wojskowym i skazać. McRaven był znany z zorganizowania akcji zabicia Bin Ladena.