Czarnek: chciałbym, by do szkoły nie miała wstępu żadna organizacja...

Najchętniej doprowadziłbym do sytuacji, by do szkoły nie miała wstępu żadna organizacja pozarządowa - deklaruje minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Jak wyjaśnia dalej: "szkoła jest miejscem pracy nauczyciela, a organizacja może się prezentować np. w lokalnym domu kultury."