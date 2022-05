PiS chce zmienić ordynację wyborczą. Nowa osłabiłaby opozycję

PiS chce zmienić ordynację wyborczą w wyborach do Senatu tak, aby senatorów wybierano jak do 2007 r. - z trzema mandatamia w okregu, a nie (jak teraz) w okręgach jednomandatowych. Dzięki temu pakt senacki opozycji straciłby część mandatów - ustaliła Gazeta.pl. Zmiana ordynacji do Sejmu...