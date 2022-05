Departament Obrony wysyła na Ukrainę statki-roboty

T-12 to najnowszy model łodzi bezzałogowych z serii MANTAS. Może przewozić do 63,5 kg ładowności i jest przeznaczony głównie do celów rozpoznawczych. Maksymalna prędkość 40 węzłów. Prędkość ekonomiczna 20 węzłów. Zasięg 60 mil. Zdatność do żeglugi 4 punkty.