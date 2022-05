Japonia zakazuje eksportu zaawansowanych technologii do Rosji.

Zakaz, który ma zacząć obowiązywać 20 maja, obejmie katalizatory do rafinacji ropy naftowej, urządzenia sterujące do obrabiarek, drukarki 3D oraz części zamienne do obliczeń kwantowych, spowalniając postępy Rosji w tej dziedzinie.