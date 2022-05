Mesko: w przyszłym roku 1000 Piorunów. Przygotowania do nowych Spike

**Spółka Mesko S.A. już w tym roku zwiększy produkcję pocisków Piorun do 600, a w przyszłym roku dostarczy aż 1000 tych rakiet. Trwają też przygotowania do uruchomienia linii produkcyjnej do nowej generacji przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR2.**