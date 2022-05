„Hitler Azji”, czyli Pol Pot

Ten uśmiechnięty i miły chłopak, z biegiem czasu wybił się na czoło zbrodniczej partii, wprowadzając w Kambodży jeden z najkrwawszych reżimów w historii ludzkości. Kim był mężczyzna, skrywający się pod pseudonim „Pol Pot” oraz co skłoniło go do tak radykalnych posunięć?