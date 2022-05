Uczniowie pobili nauczycielkę na śmierć. Sędzia nie miał litości

Dwóch nastolatków, którzy zakatowali swoją nauczycielkę hiszpańskiego kijem baseballowym, może spędzić resztę życia za kratami. Sędzia odrzucił prośbę drugiego ze sprawców o to, by był sądzony jak nieletni, a nie jak dorosły. Do zbrodni doszło w listopadzie ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych.