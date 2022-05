Prezydent Finlandii rozmawiał z Putinem. "Szczera wymiana poglądów"

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto odbył w sobotę rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Do rozmowy doszło dwa dni po tym, jak Finlandia ogłosiła zamiar przystąpienia do NATO. Moskwa określiła to jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, które będzie wymagało od niej reakcji.