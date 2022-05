Strzelec z Buffalo umieścił w sieci 180-stronicowy manifest

Szczegółowo opisał swoją nienawiść do Murzynów, Żydów, lewicowców i osób transpłciowych. Zabójca z Buffalo mówi, że został zmuszony do zabijania przez „teorię wielkiej zamiany”, która głosi, że biali ludzie są doprowadzani do wyginięcia przez migrantów. A. Breivik – był również inspiracją Gordona.