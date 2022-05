Druga armia świata rozdaje masowo rekrutom w Donbasie karabiny Mosin wzoru 1891r

Karabin Mosin wz. 1891, również: trzyliniowy karabin wzoru 1891 roku. Karabin ten i jego wersje rozwojowe były podstawowym uzbrojeniem żołnierzy Armii Imperium Rosyjskiego i Armii Czerwonej od lat 90. XIX wieku do lat 50. XX wieku, kiedy to zastąpił go karabinek automatyczny AK.