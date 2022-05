Sprawa karna dla licealistów za nie zwracanie się do koleżanki w liczbie mnogiej

Licealiści zostali oskarżeni z federalnego cywilnego prawa przeciwko dyskryminacji seksualnej (Title 9) jako seksualni przestępcy przez to, że nie chcieli zwracać się do koleżanki zaimkiem wieloosobowym. Co koleżanka i nauczyciele próbowali na nich wymusić. O zdarzeniu opowiada prawilny m-word.