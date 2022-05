Erdogan: Turcja nie poprze kandydatury Finlandii i Szwecji do NATO

„Turcja nie poprze kandydatury Finlandii i Szwecji do NATO” – przekazał w poniedziałek prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdoğan. To jego kolejna deklaracja, która może utrudnić drogę państw skandynawskich do Sojuszu.