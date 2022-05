Gdańsk sprzedaje zużyty materiał z remontów dróg

Gdańsk sprzedaje używany materiał drogowy z remontów dróg i chodników. Dzięki temu produkuje się mniej śmiecia, miasto oszczędza pieniądze za utylizację, do miejskiej kasy wpada dodatkowy grosz, a chętni do zakupów mają materiał po cenie niższej niż rynkowa. Same plusy. Czyli można działać z głową.