Rosja traci wpływy na Bałkanach? Chińczycy już stoją w blokach startowych

Zakręceniem gazu Putin wkurzył Bułgarów. Porównywaniem Donbasu do Kosowa - Serbów. W Czarnogórze prorosyjskiego premiera zastąpił prozachodni, a Bośnia chce szybkiej ścieżki dołączenia do NATO. Zmianę nastrojów obserwują Chiny, które są gotowe by zająć miejsce Rosji w roli "opiekuna" regionu.