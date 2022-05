Morze Azowskie na skraju ekologicznej katastrofy. Wszystkiemu winni...

Agencja Interfax informuje, że Rosjanie bombardując Azowstal mogli doprowadzić do wycieku skoncentrowanego roztworu siarkowodoru. Jeśli to prawda, to będziemy mieć do czynienia z katastrofą ekologiczną, która zagrozi nie tylko Morzu Azowskiemu, ale też Morzu Czarnemu i Morzu Śródziemnemu