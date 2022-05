"Będzie jak z Igorem". Kolejna śmierć po interwencji policji we Wrocławiu

Kolejna interwencja policji zakończyła się śmiercią młodego mężczyzny. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Z relacji świadka, który widział zajście, wynika, że jeden z policjantów kolanem przyciskał mężczyznę do ziemi. Ten zmarł po przewiezieniu do szpit.