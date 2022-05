Dobicie Rosji to polska racja stanu!

W tej chwili polską racją stanu jest dobić Rosję - wszystko co temu służy, jest dobre. A wszystko, co temu przeszkadza, jest godne potępienia. Rosja powinna raz na zawsze zniknąć z historii ludzkości. Ukraina jest teraz bardzo ważna dla Polski - oni biją ruskich i wszystko, co Ukraińców...