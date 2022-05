Borys Budka o wizycie Dudy w Kijowie: To jest dobra robota

To co prezydent Andrzej Duda robi w sprawach ukraińskich, jego ostatnia wizyta w Kijowie to jest dobra robota - skomentował Borys Budka. Szef klubu KO zapowiedział, że przy następnym spotkaniu pogratuluje prezydentowi wizyty w Kijowie.