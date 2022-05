Armia rosyjska już uzupełnia rezerwy czołgami T-62 z czasów Chruszczowa [UA]

Straty armii rosyjskiej zmuszają Kreml do uzupełniania rezerw przestarzałym sprzętem. Ogromne straty w sprzęcie wojskowym, w tym czołgach, które zbliżyły się do 1300 pojazdów, zmusiły armię rosyjską do przejścia na rezerwowe grupy taktyczne batalionowe z czołgami T-62, które są usuwane z magazynów.