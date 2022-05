prof. Raczak: W pandemii zmarło 200 tys. osób więcej. Kto ma krew na rękach?

Nadumieralność w czasie pandemii to 200 tys. osób. Przez odcięcie dostępu do zarezerwowanych miejsc w szpitalach aż 1,6 miliona chorych kardiologicznie nie zostało przyjętych na oddziały szpitalne! Czy osoby za to odpowiedzialne staną przed sądem? - pyta prof. dr hab. med. Grzegorz Raczak.