Gdzie są maszyny z fabryki maseczek?

9 linii produkcyjnych, które znajdowały się w należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu hali w Stalowej Woli, przeznaczone do produkcji maseczek ochronnych zostało przeniesionych do hali w Radomiu - wynika z informacji uzyskanych od ARP przez senatora RP Krzysztofa Brejzę. Szwalnia nigdy nie działała.