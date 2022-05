Mark Zuckerberg osobiście pozwany za Cambridge Analytica i wyciek z Facebooka

Prokurator generalny stanu Waszyngton oskarżył Zuckerberga o jego rolę w wycieku danych użytkowników podczas incydentu z Cambridge Analytica. Działania Zuckerberga doprowadziły do wycieku, wiedział o wszystkim i konsekwentnie wprowadzał użytkowników w błąd co do zakresu bezprawnego zachowania FB.