Braun (Konfederacja) o oddaniu przez Polskę czołgów Ukrainie - "to zdrada stanu"

Podczas zorganizowanej we wtorek w Sejmie konferencji prasowej do kwestii tej [pomocy] odnieśli się politycy Konfederacji. Poseł Krzysztof Tuduj poinformował, że Konfederacja złożyła interpelację do szefa MON ministra Mariusza Błaszczaka z pytaniami dotyczącymi o fakty i rekompensaty dla Polski.