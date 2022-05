JKM twierdzi ,że na ukrainie nie ma wojny, lecz jest to karna ekspedycja

To NAPRAWDĘ jest bardziej karna ekspedycja, niż wojna. Czy ktoś np. słyszał o wojnie, w której jedna strona wtargnęłaby na terytorium drugiej, ale zabroniła tej drugiej wchodzić na swoje terytorium - Rosja to oficjalnie uczyniła - a ta druga strona by tego posłuchała?!? Dziwne...