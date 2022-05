Sprawdzian dla NATO: Turcji i Chorwacji nie można ustąpić

Sprzeciwiając się przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO, które wypełniają zasady Sojuszu lepiej niż niejeden inny kraj Turcja wywołała bezprecedensowe kontrowersje. Żądanie, by Szwecja i Finlandia zrezygnowały ze swoich zobowiązań dotyczących ochrony dla prześladowanych Kurdów, to czysty szantaż