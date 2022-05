Morze Czarne może stać się nowym frontem wojny. Stawką jest bezpieczeństwo...

Rosyjska blokada ukraińskich portów daje się we znaki całemu światu i wkrótce może doprowadzić do kryzysu żywnościowego na ogromną skalę. Na Zachodzie pojawiają się coraz silniejsze głosy, by państwa NATO wysłały swoje okręty na Morze Czarne i zapewniły eskortę statkom przewożącym zboże.