Poznański piekarz wrócił z Buczy do Polski. Czekało go duże zaskoczenie.

Pojechał do Ukrainy z potrzeby serca. Jacek Polewski, właściciel piekarni Czarny Chleb z Poznania, chciał tylko pomóc odbudować zniszczoną w Buczy piekarnię i piec chleb. Nie spodziewał się, że zostanie bohaterem, spokojnie i bez rozgłosu wrócił do Polski. Teraz spotkało go duże zaskoczenie.