mBank ma dla rządu dwie złe wiadomości. W sądny dzień Polakom będzie ciężko

Główny ekonomista mBanku Marcin Mazurek ma dla rządu dwie złe wiadomości. W roku wyborczym 2023 r. wzrost PKB może wynieść zaledwie 0,7 proc. przy inflacji rzędu 9 proc. Co więcej, każde działanie PiS dosypujące środków do gospodarki, tak jak to się dzieje teraz, będzie tylko utwardzało wzrost cen.