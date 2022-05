USA: Rosję trzeba całkowicie pokonać. Niemcy: Może już wystarczy?

Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę, kanclerz Scholz zapowiadał rewolucję w niemieckiej polityce wobec Moskwy. Do tej pory udało się ograniczyć import gazu i trochę ropy, ale zmiany na pełną skalę nie ma i nie widać. Czy podejście do wojny poróżni Berlin ze Stanami? Co z legendarnymi dostawami broni?