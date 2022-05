Znowu to zrobiła! Polka z kolejnym rekordem świata we wspinaczce na czas

Aleksandra Mirosław po raz kolejny poprawiła rekord świata we wspinaczce na czas. Podczas kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City uzyskała czas 6,53. Poprzedni rekord także należał do Mirosław, która w pierwszym zawodach PŚ w tym sezonie pokonała 15-metrową ścianę w 6,64 sekundy.