CD Projekt - Ujawniło DLC do Cyberpunka 2077 teraz cenzuruje Internet xD

W wielkim patchu 1.5 był scenariusz przyszłego DLC, odkrył to jeden z moderów który napisał do studia żeby to usunęli. Ci zwlekali, po czym zrobili to nieudolnie - chłop się wkurzył że marnuje czas chcąc pomóc, a i tak został olany więc napisał o sprawie publicznie. Teraz CDP cenzuruje portale growe