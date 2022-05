Puszczyk mszarny - najrzadsza sowa w Polsce i jedna z największych na świecie

Jest to gatunek szczególnie związany z Lubelszczyzną i gniazduje w okolicy Włodawy, w lasach sobiborskich oraz lasach włodawskich. Puszczyk mszarny to sowa o rozpiętości skrzydeł od 134 do 158 centymetrów, która jest aktywna w dzień i może dożyć 16 lat.