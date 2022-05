Chersoń. Wszędzie rosyjskie flagi, a życie zamieniło się w koszmar

Aby dostać się do najbliższego sklepu, należy przejść przez posterunek rosyjskich wojskowych. Sprawdzają wszystko, również osobistą korespondencję w telefonie. Jeśli znajdą coś, co wydaje im się podejrzane, zabierają do obozu filtracyjnego. A stamtąd, jak wiadomo, nie wszyscy wracają.