Latami zasilały budżet Kremla. Ich pomoc Ukrainie to żart. Niemcy rozczarowują

Od trzech miesięcy obserwujemy historyczny paradoks: Niemcy, kraj, który tyle zrobił, by przezwyciężyć dziedzictwo hitleryzmu, wciąż jest ślepy na to, że w Rosji wyrósł godny następca Hitlera i to z palcem