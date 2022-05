CNN: Rosyjski statek ze skradzionym ukraińskim zbożem dotarł do Syrii

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że rosyjski frachtowiec pełen zboża, które miało zostać skradzione z ukraińskich farm, przybył do syryjskiego portu Latakia – informuje CNN. To jego druga taka podróż w ciągu czterech tygodni. Na statku może być ok. 30 tys. ton zboża.