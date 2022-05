Polski rząd zablokował dostęp użytkowników z PL do pierwszej strony internetowej

"Poufna rozmowa" zablokowana "po taniości". - Trudno jest zablokować stronę w internecie. Można to zrobić w sposób skomplikowany i drogi, a wtedy trochę bardziej skuteczny. ALE WIECIE że większość ludzi już na tę stronę nie wejdzie, bo Polscy operatorzy zostali zmuszeni by ją zablokować? TO CENZURA.