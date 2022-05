To nie Photoshop. Nawet 90 proc. raty to odsetki

Dziś nie dość, że rata sięga niemal 4 tys. zł, to kapitału w niej jest ledwie 500 zł. Reszta to odsetki. "Czy to nie błąd?" - pytają zdezorientowani kredytobiorcy. Niestety nie, o żadnym błędzie nie ma mowy. Tak działają tzw. raty równe, które równe są jak widać tylko z nazwy