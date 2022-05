Charles Michel: "Jest porozumienie o zakazie importu rosyjskiej ropy do UE"

"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" — przekazał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.