To nie SCAM, tak działa FedEx w Polsce :-O

FedEx w Polsce to jakiś żart. Wydawałoby się, że FedEx to poważna szanowana firma kurierska. Przesyłka w całości opłacona przez nadawcę przychodzi z takim papierem który wg. FedEx jest fakturą do zapłacenia bo INVOICE. W ekstrasie "przepychanka" z kurierem który wyrywa telefon.