Stanisław Karczewski przekonuje, że jego kredyt wzrósł jedynie o 13%

Stanisław Karczewski w porannej rozmowie twierdzi, że jego rata kredytu hipotecznego wzrosła jedynie o 200zł, z 1500zł na 1700zł co daje 13%. Twierdzi, że to dzięki temu, że wziął kredyt w dobrym banku (!) Robienie z ludzi idiotów cd. by PiS