Janusz Piechociński: W sierpniu inflacja może wynieść 20 proc.

13,9 procent wyniosła inflacja w maju. Takie dane podał GUS. To większy wzrost niż szacowali analitycy. "To zjawisko światowe, jest to zjawisko europejskie, ale my trochę dłużej pracowaliśmy na to, że w czasie stu dni konfliktu na Ukrainie mamy najwyższą inflację od 25 lat" - mówi Piechociński.