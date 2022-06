Rosja jest gotowa do porozumienia z Kijowem.

Rosja zadeklarowała gotowość do podpisania porozumienia pokojowego - informuje agencja Unian, która cytuje Interfax. - Jesteśmy gotowi do podpisania umowy, która zakończy wojnę domową na Ukrainie i doprowadzi do pokoju - przekazała przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej Walentina Matwijenko.