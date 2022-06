Niech jadą? I pojadą...

Wiele wskazuje na to, że w tym roku liczba lekarzy, którzy wyjadą z Polski, będzie najwyższa od wielu lat – tylko do końca kwietnia aż 224 lekarzy pobrało zaświadczenia potrzebne do pracy w UE. Lekarze zrobią tak, jak im sugerowała posłanka PiS. Ta powiedziała w Sejmie "niech jadą".